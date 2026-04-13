サンワサプライ株式会社は、広い会議室や体育館などで活躍する拡声器スピーカー用スタンドとして、ネジ固定式の「MM-SPST5N」および差し込み・ブラケット固定式の「MM-SPST6N」の2機種を発売する。本製品は、一般的なUNC3/8・UNC1/4ネジから、ブラケットを使用するタイプまで、幅広い設置方式をカバーするラインアップ。会場の規模や座席レイアウトに合わせて柔軟な高さ調節が可能。いずれもコンパクトに折りたためる設計を採用し