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【トロフェス ～トロの誕生日会2026～】 開催日：5月2日 日時： イベントホール 開場12時～ 閉場17時予定 物販ホール 開場10時30分～ 閉場17時予定 会場：東京都立産業貿易センター 浜松町館 チケット： 3,000円 2,000円（後方席チケット料金） ビサイドは、「どこでもいっ