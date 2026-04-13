トロたちのグッズも！ 「どこでもいっしょ」のファンイベント「トロフェス」の物販情報が公開過去最大規模の物販コーナー
ビサイドは、「どこでもいっしょ」シリーズのファンイベント「トロフェス ～トロの誕生日会2026～」を5月2日に開催する。会場は東京都の東京都立産業貿易センター 浜松町館で、チケットは3,000円。
今回はイベントの開催に先駆けて物販情報が公開された。今年は「どこでもいっしょ」のグッズを発売しているビサイドとアルジャーノンプロダクトに加えて新たにCOSPA、GRAPHTの物販コーナーが展開される。イベントホールのオープンよりも早い10時30分に開場予定で、3,000円以上の購入でお楽しみ抽選会に参加できる。各種販売グッズについては特設ページでも公開されている。
□特設ページ
イベントではトロといっしょに撮影会が開催されるほか、新たな発表として後方席チケットが若干数販売される事となった。LivePocketにて4月18日12時より販売が予定されている。なお、電ファミニコゲーマーのYouTubeチャンネルにて、ステージイベントの様子が無料配信される。【『どこでもいっしょ』トロの誕生日イベント「トロフェス ～トロの誕生日会2026～」生放送！】
物販情報
「お楽しみ抽選会」開催概要
抽選場所：2階 物販ホール内
抽選券配布条件：各ブースにて3,000円ごとに1枚配布
対象：抽選券をお持ちの方
賞品：
ビサイド賞
・「どこでもいっしょ」キャラクターデザイン 堀口直氏 直筆イラスト色紙 20名様
アルジャーノンプロダクト賞
・ピクニックでもいっしょ特典カード8枚セット 50名様
COSPA賞
・トロのダンス Tシャツ WHITE - Lサイズ ×1点
・どこでもいっしょ トロ フルカラーマグ ×1点 いずれか計2名様
GRAPHT賞
・どこでもいっしょ 刺繍ワッペンハンドタオルセット
・どこでもいっしょ マグカップ（トロがいっぱい）
・どこでもいっしょ おかしポーチ いずれか 計7名様
参加賞
「トロフェス ～トロの誕生日会2026～」ポストカード
※配布条件はブース毎の計算となります。複数ブースの合算はできません。
※賞品が無くなり次第終了いたします。
「トロといっしょに撮影会」開催概要
対象：イベントホール入場チケットをお持ちの方
抽選場所：3階展示室 南側「トロフェス」イベントホール入場受付
実施場所：3階イベントホール内
※ お手持ちのスマートフォン・携帯電話・カメラのいずれかをスタッフがお預かりし、撮影いたします。
※ 抽選はお1人様1回ご参加いただけますが、多くの方に撮影いただきたいため、 当選は1グループ1回と致します。あらかじめご了承ください。
※ 参加枠が満了次第、終了いたします。