【トロフェス ～トロの誕生日会2026～】 開催日：5月2日 日時： イベントホール 開場12時～ 閉場17時予定 物販ホール 開場10時30分～ 閉場17時予定 会場：東京都立産業貿易センター 浜松町館 チケット： 3,000円 2,000円（後方席チケット料金）

ビサイドは、「どこでもいっしょ」シリーズのファンイベント「トロフェス ～トロの誕生日会2026～」を5月2日に開催する。会場は東京都の東京都立産業貿易センター 浜松町館で、チケットは3,000円。

今回はイベントの開催に先駆けて物販情報が公開された。今年は「どこでもいっしょ」のグッズを発売しているビサイドとアルジャーノンプロダクトに加えて新たにCOSPA、GRAPHTの物販コーナーが展開される。イベントホールのオープンよりも早い10時30分に開場予定で、3,000円以上の購入でお楽しみ抽選会に参加できる。各種販売グッズについては特設ページでも公開されている。

□特設ページ

イベントではトロといっしょに撮影会が開催されるほか、新たな発表として後方席チケットが若干数販売される事となった。LivePocketにて4月18日12時より販売が予定されている。なお、電ファミニコゲーマーのYouTubeチャンネルにて、ステージイベントの様子が無料配信される。

【『どこでもいっしょ』トロの誕生日イベント「トロフェス ～トロの誕生日会2026～」生放送！】

物販情報

「お楽しみ抽選会」開催概要

抽選場所：2階 物販ホール内

抽選券配布条件：各ブースにて3,000円ごとに1枚配布

対象：抽選券をお持ちの方

賞品：

ビサイド賞

・「どこでもいっしょ」キャラクターデザイン 堀口直氏 直筆イラスト色紙 20名様

アルジャーノンプロダクト賞

・ピクニックでもいっしょ特典カード8枚セット 50名様

COSPA賞

・トロのダンス Tシャツ WHITE - Lサイズ ×1点

・どこでもいっしょ トロ フルカラーマグ ×1点 いずれか計2名様

GRAPHT賞

・どこでもいっしょ 刺繍ワッペンハンドタオルセット

・どこでもいっしょ マグカップ（トロがいっぱい）

・どこでもいっしょ おかしポーチ いずれか 計7名様

参加賞

「トロフェス ～トロの誕生日会2026～」ポストカード

※配布条件はブース毎の計算となります。複数ブースの合算はできません。

※賞品が無くなり次第終了いたします。

「トロといっしょに撮影会」開催概要

対象：イベントホール入場チケットをお持ちの方

抽選場所：3階展示室 南側「トロフェス」イベントホール入場受付

実施場所：3階イベントホール内

※ お手持ちのスマートフォン・携帯電話・カメラのいずれかをスタッフがお預かりし、撮影いたします。

※ 抽選はお1人様1回ご参加いただけますが、多くの方に撮影いただきたいため、 当選は1グループ1回と致します。あらかじめご了承ください。

※ 参加枠が満了次第、終了いたします。