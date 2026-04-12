4/13（月）〜19（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。🤝 牡羊座：16日（木）は「不意に連絡を取る機会が生まれる」牡羊座のあなたは、16日（木）に久しぶりの人と不意に連絡を取る機会が生まれるかもしれません。何か理由があるわけじゃなくても、ただ単純に昔を懐かしんでスタ