CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年4月11日、広東省陽江沖の南シナ海から「捷龍3号」ロケットを打ち上げ、「衛星インターネット技術試験衛星」を所定の軌道へ投入することに成功しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：捷龍3号（衛星インターネット技術試験衛星）・ロケット：捷龍3号（Smart Dragon 3 / Jielong-3）遥十一・打ち上げ日時：日本時間 2026年4月11日 20時32分・発射場：広東省陽江市