球磨川下りの川開き祭が11日に行われ、安全を祈願しました。 人吉市の観光施設HASSENBAで行われた川開き祭には、関係者など約70人が参加しました。お祓いの後玉串を捧げ、安全運航が祈願されました。早速招待客を乗せ、球磨川約4.5キロを下る清流コースを楽しんでいました。