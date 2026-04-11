バイエルンは10日、ドイツ代表MFレナート・カールの負傷について発表した。発表によると、検査を受けたカールは右太ももの裏側の筋線維断裂を負ったことが判明。これに伴い、同選手は当面の間、戦列離脱を余儀なくされることが明らかになっている。現在18歳のカールは、バイエルンの下部組織出身で、昨夏に行われたFIFAクラブワールドカップ2025でトップチームデビューを果たすと、今季はここまで公式戦35試合出場で9ゴール7