熊本地震の“復興のシンボル”とされる熊本城に武田真一さんが足を運びました。名城復活に向けて進む熊本城。武田さんが見た10年の歩み、そしてこれからの未来とは。■武田真一さん「桜の花もほんのちょっと咲いてますね。この10年熊本城の復旧はどこまで進んだのか取材していきたいと思います」10年前、2度の大地震で難攻不落の名城、熊本城が一変。重要文化財を含む33棟の建造物すべてが被災し、積み直す石の数は約10万個と言わ