NPO法人日本アトピー協会や全国保険医団体連合会（保団連）など6団体は4月10日、政府が検討しているOTC類似薬への「特別料金」導入の白紙撤回を求める要望書を、厚生労働省に提出した。約8100人を対象としたオンラインアンケートでは94.7%が反対と回答。「特別料金を避けるために受診を控える」などの声が多数寄せられている。 要望書の提出後、6団体が都内で会見。負担増への批判や懸念が相次いで訴えられたほか