FC大阪は9日、ソウル中央高(韓国)のFW李韓喜(19)を完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は38になる。李はE1フットボールクラブ U-15からソウル中央高に進学。今春に卒業していた。クラブ公式サイトを通じ、「夢まで見たFC大阪のクラブの一員になれたことを大変光栄と思うとともに、FC大阪が常勝軍団になれるよう全力を尽くします。応援よろしくお願いいたします」と伝えている。以下、プロフィール●FW李韓喜(イ・ハンヒ)