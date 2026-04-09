　FC大阪は9日、ソウル中央高(韓国)のFW李韓喜(19)を完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は38になる。

　李はE1フットボールクラブ U-15からソウル中央高に進学。今春に卒業していた。クラブ公式サイトを通じ、「夢まで見たFC大阪のクラブの一員になれたことを大変光栄と思うとともに、FC大阪が常勝軍団になれるよう全力を尽くします。応援よろしくお願いいたします」と伝えている。

以下、プロフィール

●FW李韓喜

(イ・ハンヒ)

■生年月日

2007年7月4日(19歳)

■国籍

韓国

■身長/体重

178cm/71kg

■経歴

E1フットボールクラブ U-15-ソウル中央高