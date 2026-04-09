FC大阪が19歳韓国人FWを獲得「FC大阪が常勝軍団になれるよう全力を尽くします」
FC大阪は9日、ソウル中央高(韓国)のFW李韓喜(19)を完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は38になる。
李はE1フットボールクラブ U-15からソウル中央高に進学。今春に卒業していた。クラブ公式サイトを通じ、「夢まで見たFC大阪のクラブの一員になれたことを大変光栄と思うとともに、FC大阪が常勝軍団になれるよう全力を尽くします。応援よろしくお願いいたします」と伝えている。
以下、プロフィール
●FW李韓喜
(イ・ハンヒ)
■生年月日
2007年7月4日(19歳)
■国籍
韓国
■身長/体重
178cm/71kg
■経歴
E1フットボールクラブ U-15-ソウル中央高
李はE1フットボールクラブ U-15からソウル中央高に進学。今春に卒業していた。クラブ公式サイトを通じ、「夢まで見たFC大阪のクラブの一員になれたことを大変光栄と思うとともに、FC大阪が常勝軍団になれるよう全力を尽くします。応援よろしくお願いいたします」と伝えている。
以下、プロフィール
●FW李韓喜
(イ・ハンヒ)
■生年月日
2007年7月4日(19歳)
■国籍
韓国
■身長/体重
178cm/71kg
■経歴
E1フットボールクラブ U-15-ソウル中央高