地元放送局のポストゲームショーで球団OBの2人が解説ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。6回に今季3号となる特大弾を放つなど、完全復調を印象付ける活躍を見せている。序盤の不振から抜け出した偉才の打撃に対し、地元放送局の番組では“復活”の理由を分析している。完全に本来の姿を取り戻している。3回の第2打席で投手への内野安打を放ち、自己最