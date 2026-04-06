【モデルプレス＝2026/04/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が4月5日、自身のInstagramを更新。デート風の写真を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」5回参加美女「本当に脚綺麗」抜群スタイル際立つ“超ミニ”私服◆瀬川陽菜乃、ミニボトムからスラリ美脚瀬川は「彼氏目線を撮るのがうまいおともだち お花見デートしたっ」と