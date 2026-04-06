ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。「ゴルフ後のディナー」「こういうご飯も好き」と記すと、友人とレスランで食事を楽しんだことを投稿した。身長154センチで最長328ヤード！鈴木真緒のぶっ飛びスイング2人が訪ねた店は「ババ・ガンプ・シュリンプ」。その名の通りエビ料理を中心としたアメリカン・シーフード・レストランだ。1枚目の写真は、オレンジ色のドリンクが注がれ