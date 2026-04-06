【モデルプレス＝2026/04/06】女性覆面シンガーソングライターのtuki.（ツキ）が4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。アジアツアー中に“顔バレ”したことを明かし、反響が寄せられている。【写真】現役JKの覆面シンガー「イラストまで可愛い」衝撃の“人生初サイン”◆tuki.、人生で初サインを求められる現在アジアツアー中のtuki.。「人生で初めてサインを求められました」「顔バレしました。ラッキーボーイだね」とつづり、台