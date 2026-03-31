男性は気になる女性の行動をよく観察しているもので、ちょっとしたことで恋心が冷めてしまうことも。そこで今回は、男性が思わず避けてしまう女性の「特徴」を紹介します。｜好意を見せても「裏がある」と深読みしがち男性の行動に何かと「裏がある」と深読みしようとする女性に対して、面倒に感じる男性は少なくありません。たしかに良好な関係を築くには相手の気持ちを察してあげることは大切ですが、相手の男性には純粋な好意し