付き合ったら面倒臭そう。男性が思わず避けてしまう女性の「特徴」
男性は気になる女性の行動をよく観察しているもので、ちょっとしたことで恋心が冷めてしまうことも。
そこで今回は、男性が思わず避けてしまう女性の「特徴」を紹介します。
｜好意を見せても「裏がある」と深読みしがち
男性の行動に何かと「裏がある」と深読みしようとする女性に対して、面倒に感じる男性は少なくありません。
たしかに良好な関係を築くには相手の気持ちを察してあげることは大切ですが、相手の男性には純粋な好意しかないのに「別の意図があるのでは？」と邪推してしまっては本末転倒。
｜感情の起伏が激しく、ネガティブな感情を引き摺る
感情の起伏が激しい女性に対して「面倒だな」と感じてしまう男性は少なくありません。
中でもネガティブな感情になると、それをしばらく引き摺るような女性は、男性は余計に気を遣わないといけなくなり、できるだけ接触を避けるようになることも。
気を許しているからこそ素直に感情表現してしまうものですが、特にネガティブな感情についてはあからさまにに見せない方が良いでしょう。
男性は自然体でいられる女性と交際したいと考えるものなので、ぜひ今回紹介した行動をしないように心がけていきましょうね。
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