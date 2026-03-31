ロシアの侵攻が続くウクライナ出身の女性が、美馬市に文化活動の拠点＝アートセンターを設立します。彼女は何を伝えようとしているのか、彼女の思いを取材しました。 （アートセンター・ウクライナ文化の箱庭アロナ・チジェンコさん）「私の夢は、ウクライナの文化に関するアートセンターをつくって、文化の違う日本とウクライナの懸け橋をつくることです」 ウクライナのキー