記事ポイント2026年3月29日（日）神戸ポートアイランド市民広場で入場無料のチャリティーフェスティバル開催中KOBerrieS♪出演の特設ステージ・マルシェ・キッチンカーが大集合ワークショップ・縁日・キッズコーナーで子どもから大人まで一日楽しめる ライオンズクラブ国際協会335-A地区が主催する「もっとつむぐフェスティバル2026」が、2026年3月29日（日）に神戸ポートアイランド市民広場で開催されています。入場無料・申