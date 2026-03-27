Ž¢ÊâÆ»¤òÁö¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÂ¨Ž¤È¿Â§¶â6000±ßŽ£¤Ï¥¦¥½¡Ä4·î¤«¤é°ìÈ¯¤ÇŽ¢ÀÄÀÚÉäŽ£¤òÀÚ¤é¤ì¤ë"¼«Å¾¼Ö¤Î6¤Ä¤ÎNG¹Ô°Ù"
¢£¡Ö¤â¤¦¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀú¤ë¥á¥Ç¥£¥¢
¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤âº®Íð¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÊâÆ»Áö¹Ô¤ÇÂ¨¡¢È³¶â¡ÊËÜÅö¤ÏÈ¿Â§¶â¡Ë¤À¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤â¤¦Àú¤ê¤ËÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÌµÃÎ¤Ö¤ê¤Ë¾¯¡¹ÌÌ¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥Í¥Ã¥È¤âË¡Î§¤ÎÊ¸¸À¤È¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ¤Îº¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡ÖÊâÆ»ÄÌ¹Ô¡¦È¿Â§¶â6000±ß¡×¡ÖÌë´ÖÌµÅô²Ð¡¦È¿Â§¶â5000±ß¡×¤Ê¤É¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÀÄÀÚÉäÆ³Æþ¤Ç¡¢Â¨¡¢ÀÚÉä¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤È¤³¤ì¤È¤ÏÊÌÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡£
¢£ÀÄÀÚÉä¤òÆ³Æþ¤·¤¿·Ù»¡´±Î½¤¿¤Á¤ÎËÜ²»
¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¼«¼£ÂÎ¼çºÅ¤¢¤ë¤¤¤Ï·Ù»ëÄ£¸òÄÌ°ÂÁ´¥»¥ó¥¿¡¼¼çºÅ¤Ê¤É¤Î¹Ö±é²ñ¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Î¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Æ±ÀÊ¤¹¤ë·Ù»¡´±Î½¤Ï¸ý¡¹¤Ë¡Ö¥Ò¥¥¿¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·Ù»¡¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£¤À¤«¤éÌ±´Ö¤«¤é»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡ÖË¡¤Î²ò¼á¡¢·Ù»¡Ä£¤ÎÊý¿Ë¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¸½¼Â¤È¤·¤Æº£¸å¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤ò·Ù»¡´±Î½¤¿¤Á¤¬ð÷¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ÐÊ¬¤«¤ë¡£ÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¡©¡¡Ê»Áö¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÉÔ²ÄÇ½¤À¤·¡¢¤ä¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢ÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤Ç·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¼ÂºÝÌäÂê¡¢ÀÄÀÚÉä¤Ï²¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤é¤ì¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¢£¡Ö113¹àÌÜ¤ÎNG¹Ô°Ù¡×¤¬¸ú¤¤¹¤®¤¿
¼«Å¾¼Ö¤Î»ö¸Î¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡¢¼«Å¾¼Ö¾è¤ê¤¬¥ë¡¼¥ë¤È¥Þ¥Ê¡¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë·Ù»¡Ä£¤¬¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¤âÀÄÀÚÉäÆ³Æþ¡×¤ÈÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤âÂç¤¤¤Ë¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿®¹æÌµ»ë¡©¡¡2¿Í¾è¤ê¡©¡¡»±¤µ¤·±¿Å¾¡©¡¡µÕÁö¡©¡¡¤½¤³¤Ë·Ù»¡Ä£¤¬½Ð¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢2025Ç¯½Õ¡¢·Ù»¡Ä£¤Îµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö113¹àÌÜ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¹àÌÜ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¸å¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬º®Íð¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¼ÖÆ»¤òÁö¤ë¤Î¤Ï´í¤Ê¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂçÈ¿È¯
È¿Â§¶â³Û¤Ï¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°ãÈ¿ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ3000±ß¤«¤é1Ëü2000±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿®¹æÌµ»ë¤ä¼ÖÆ»µÕÁö¤Ê¤É¤Î°¼Á¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÊý¡¢ÊâÆ»Áö¹Ô¤âÈ¿Â§¶â6000±ß¤Ê¤É¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ì¤ò¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÊóÆ»¤·¤¿¡£2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ÇÊâÆ»¤òÁö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼±¼Ô¤È¾Î¤¹¤ë¿Í¤Ó¤È¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¤¤Î¤Ç¼«¶È¼«ÆÀ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÊóÆ»¤Ë¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê»ÔÌ±¤ÏÂç¤¤¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÖÊâÆ»¶Ø»ß¤Ê¤ó¤ÆÈ¿ÂÐ¡×¡Ö¼ÖÆ»¤¬´í¤Ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ë¡×¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥Ö¥³¥á¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬2025Ç¯6·î¡£¤½¤Î3¥«·î¸å¤Î9·î4Æü¡¢·Ù»¡Ä£¤¬µÞî±¡¢È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¼«Å¾¼Ö¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Îºý»Ò¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Ñ¥Ö¥³¥á¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù»¡¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£ÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤ò¤á¤°¤ë·Ù»¡¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼
·Ù»¡Ä£¤«¤é½Ð¤¿¡Ö¼«Å¾¼Ö¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ï·×53¥Ú¡¼¥¸¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºý»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÊâÆ»¤òÄÌ¤ë¼«Å¾¼Ö¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤À¡£°úÍÑ¤·¤è¤¦¡£
¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¼Ô¤Ë¤è¤ëÈ¿Â§¹Ô°Ù¤Î¤¦¤Á¡ÊÃæÎ¬¡Ë°¼Á¡¦´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤¬¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¼èÄù¤êÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ã±¤ËÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÄÌ¾ï¡Ö»ØÆ³Ž¥·Ù¹ð¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÄÀÚÉä¤ÎÆ³Æþ¸å¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¼èÄù¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê·Ù»¡Ä£¡Ö¼«Å¾¼Ö¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤è¤ê¡Ë
¤³¤ì¤¬·Ù»¡¤ÎÊý¿Ë¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½¾õ¤Î¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤È¤¬¤á¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£»ØÆ³·Ù¹ð¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤âÂ¨¡¢ÀÄÀÚÉä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ËÜÍè¡¢ÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤Ë¤Ï¡Ö¼«ÊâÆ»»ØÄê¡×¡Ö»Ò¶¡¤È¤ªÇ¯´ó¤ê¤È¾ã³·¼Ô¡×¡Ö¼ÖÆ»¤¬ÆÃ¤Ë´í¸±¤Ê¾ì¹ç¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢»°¤ÄÌÜ¤¬³ÈÂç²ò¼á¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æº£¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¹¤®¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö»ØÆ³¡¦·Ù¹ð¡×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Â¨¡¢ÀÄÀÚÉä¤ÇÈ¿Â§¶â¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤¬¸½ºß¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë°î¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö4·î¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤¬ÊâÆ»¤òÁö¤ë¤ÈÂ¨¡ØÈ³¶â¡Ù¡ÊËÜÅö¤Ï¡ØÈ¿Â§¶â¡Ù¡Ë¡×¤ÎÏ¢¸Æ¤À¡£»±º¹¤·¤âÈ³¶â¡¢Ê»Áö¤âÈ³¶â¡¢Æó¿Í¾è¤ê¤âÈ³¶â¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¡£
¤ß¤ó¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
·Ù»¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤¿¤ä¤¿¤é¤ËÀÄÀÚÉäÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤À¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤òËþÂ¤ËÆÉ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶²¤é¤¯º£¤Ç¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½È¾Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âº®Íð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î·Ð°Þ¡¢¸µ¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð³Î¤«¤Ë·Ù»¡Ä£¤Î½éÆ°¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤¬¡¢¼¡¤Ë¥À¥á¤Ê¤Î¤Ï¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉÔÊÙ¶¯¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£·Ù»¡¤¬¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡Ö°¼Á¡¦´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¡×
°ìÊý¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Â¨ÀÄÀÚÉä¤òÀÚ¤ë¡Ö°¼Á¡¦´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¡×¤¬¡¢6¤ÄÎã¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÎã¼¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤¶»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÉ¬¤º¼è¤êÄù¤Þ¤ë¡×ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î½ÅÅÀ¹àÌÜ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ ¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û±¿Å¾
ºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢ÌÜ²¼µÊ¶Û¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤À¡£¤¸¤Ä¤Ë´í¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÉÑÈË¤Ë¸«¤ë¡£ÊÒ¼ê±¿Å¾¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢²èÌÌ¤ò¶Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¤Î±¿Å¾¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ»ö¸Î¤Î¸µ¤À¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç»ö¸ÎÀ£Á°¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï»ö¸Î¡Ë¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÖÀÚÉä¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤â¡¢Â¨¡¢ÀÄÀÚÉä¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥Þ¥Û¤¬¤é¤ß¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÖ¡¦ÀÄ¤ÎÀÚÉä¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¥¹¥Þ¥Û¤¬¤é¤ß¤Î»ö¸Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
¢ ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Å¾¼Ö
¤³¤ì¤Ï°ì»þ´üÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥Î¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¡¦¥Ô¥¹¥È¡×¤Ç¡¢¶¥ÎØÁª¼ê¤¬»È¤¦¸ÇÄê¥®¥¢¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¹àÌÜ¤À¡£
£ ¼×ÃÇµ¡¤Î²¼¤ê¤¿Æ§ÀÚ¿¯Æþ
¤³¤ó¤Ê¤ÎÅö¤¿¤êÁ°Ãæ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö³«¤«¤º¤ÎÆ§ÀÚ¡×¤Ê¤É¤Çµ¯¤¤¬¤Á¤À¡£
¢£¡Ö»±¤µ¤·¡×¡Ü¦Á¤Î¹ç¤ï¤»µ»¤ÇÀÄÀÚÉä
¤ Ê£¹ç°ãÈ¿
¤¸¤Ä¤Ïº£²ó¤Î¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¹àÌÜ¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£²¿¤«¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢°ãÈ¿1¤Ä¤Ê¤é¡Ö»ØÆ³¡¦·Ù¹ð¡×¤Çµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢2¤Ä¤À¤È¥¢¥¦¥È¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¡ª¡×¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð´û½Ð¤Î113¹àÌÜ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»±¤µ¤·±¿Å¾¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö»ØÆ³¡¦·Ù¹ð¡×¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»±¤µ¤·±¿Å¾¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÖÆ»¤òµÕÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÆÈ¤Ê¤é¤Ð»ØÆ³¡¦·Ù¹ð¤Ç¤¹¤ó¤À¤È¤³¤í¤¬¡¢¥À¥Ö¥ë¤Ç½Å¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÄÀÚÉä¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ ·Ù»¡¤Î¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸Î°Õ¤ËÌµ»ë
¥¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±ÆÈ¤Î°ãÈ¿¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐµÕÁö¡Ê±¦Â¦ÄÌ¹Ô¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Å¾¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤¬»ØÆ³¡¦·Ù¹ð¤Ç¡ÖµÕ¼ÖÀþ¤Ë¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·¤Æ±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤òÂ³¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¦¥È¡£ÀÄÀÚÉä¤À¡£
¦ È¿Â§¹Ô°Ù¤ÇÂ¾¼Ô¤Î´í¸±¤òÍ¶È¯¤·¤¿¾ì¹ç
¤³¤ì¤â2¤Ä¤ÎÎã¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÊâÆ»¤ò¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ê¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬¶Ã¤¤¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¿®¹æÌµ»ë¤Ç¸òº¹ÅÀ¤ËÆþ¤ê¡¢²£¤«¤éÍè¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¬¶Ã¤¤¤ÆµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¾ì¹ç¡£ÁÐÊý¤È¤â¤Ë»ö¸ÎÀ£Á°¤Î´í¸±Í¶È¯¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÎã¤¬Â¨¡¢ÀÄÀÚÉä¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ÖµÕÁö¡×¤È¡Ö¿®¹æÌµ»ë¡×¤âÂçÌäÂê
»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÂ¨¡¦ÀÄÀÚÉä¡×¤ÎÃæ¤Ë¡¢µÕÁö¡Ê±¦Â¦ÄÌ¹Ô¡Ë¤È¿®¹æÌµ»ë¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¹ç·×8¤Ä¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËµÕÁö¤Ï½Ð¹ç¤¤Æ¬»ö¸Î¤Î¸µ¶§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î½Ð¹ç¤¤Æ¬»ö¸Î¤³¤½¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Å¾¼Ö»àË´»ö¸Î¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Þ¤á¡¢º£²ó¤Î¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¼ã´³´Å¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï·Ú¼ÖÎ¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼ÖÎ¾¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤ÈµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤é¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À°ìÊý¡¢ÀÄÀÚÉä³ê¤ê½Ð¤·¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ¡Ö½ÅÅÀ¹àÌÜ¤ò·è¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â°ãÈ¿¡¢113¹àÌÜ¤â°ãÈ¿¹àÌÜ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¼é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â²¿¤È¤â¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌä¤ï¤º¤Î¡¢ÊóÆ»»ÑÀª¤À¡£
»ëÄ°Î¨²Ô¤®¤«¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¿ô²Ô¤®¤Ê¤Î¤«¡¢È³¶â¤ÀÈ¿Â§¶â¤À¤ÈÀú¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Å¾¼Ö¸òÄÌ¡¢»ö¸Î¤ò¸º¤é¤¹Êýºö¡¢¤Ê¤ÉÃ¯¤â¹Í¤¨¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ÎÈ¯É½Á°¤â¸å¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ÏÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æº®Íð¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤â¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤·ëÏÀ¡£
¼«Å¾¼Ö¤ËÂ¨¡¢ÀÄÀÚÉä¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ëÍ×·ï¤Ï°Ê²¼¤Î6¤Ä¡Ê¿ÞÉ½5¡Ë¡£´ðËÜ¤Ï¤ß¤Ê·Ù»¡Ä£¤Î¡Ö¼«Å¾¼Ö¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤òÆÉ¤à¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
----------
É¥ÅÄ ÃÒ¡Ê¤Ò¤¤¿¡¦¤µ¤È¤·¡Ë
¼«Å¾¼ÖÉ¾ÏÀ²È
1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³Ø·ÏÂç³Ø±¡¡ÊÅÔ»Ô¹©³Ø¡Ë½¤Î»¡¢Çî»Î¡ÊPh.D.´Ä¶¾ðÊó³Ø¡Ë¡£ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡£³Ø½¬±¡Âç³Ø¡¢Åìµþ¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀìÌç³Ø¹»ÅùÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£ËèÆü12km¤ÎÄÌ¶Ð¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ò»È¤¦¡Ö¼«Å¾¼Ö¥Ä¡¼¥¥Ë¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢´Ä¶¡¢·ò¹¯¤ËÎÉ¤¯¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¼«Å¾¼Ö¤ò¼Ò²ñ¤Ë¿¿¤Ë³è¤«¤¹»Üºö¤òÏÀ¤¸¤ë¡£NPOË¡¿Í¼«Å¾¼Ö³èÍÑ¿ä¿Ê¸¦µæ²ñÍý»ö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤â¤Î¤°¤µ¼«Å¾¼Ö¤Î±Ù³Ú¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢¡Ø¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´Å´Â§¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£YouTube¡Ø¼Ç±º¼«Å¾¼Ö¸¦µæ½ê¡Ù
----------
¡Ê¼«Å¾¼ÖÉ¾ÏÀ²È É¥ÅÄ ÃÒ¡Ë