『SHERLOCK／シャーロック』シリーズなどで人気のベネディクト・カンバーバッチが主演・プロデューサーを務める最新作『フェザーズその家に巣食うもの』（原題：The Thing with Feathers）が、3月27日（金）より、新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国公開。この度、新たな本編映像が解禁！さらにグラフィックデザイナーの大島依提亜によるオルタナティブポスター解禁＆入場者プレゼントの配布も決定し