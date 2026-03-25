ニューバランス（New Balance）が、2000年代のランニングスタイルにインスパイアされた革新的モデル「ABZORB 2000（アブゾーブ 2000）」の新色を2026年4月より発売する。新色の発売にあわせて、3月25日（水）〜29日（日）の期間限定イベントとして、渋谷スクランブルスクエア交差点至近の特設スペースにて、ABZORB アブゾーブ あぶぞーぶ Stand「履き心地を、読む。」も開催。ABZORBの持つモダンクラフトマンシップと「履き心地の