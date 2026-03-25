『しろたん』のアニメ化決定を記念して、「しろたんふわふわパペぐるみ」が3月25日（水）に発売される。こちらは、「AnimeJapan 2026」のテレビ朝日ブースにて展示される。またグリーティングイベントも開催される。＞＞＞「しろたん ふわふわパペぐるみ」をチェック！（写真3点）『しろたん』は、たてごとアザラシをモデルにしたキャラクター。しろたんのふんわりしたフォルムと優しい表情でみんなの心をふわっと包み込み、日本中