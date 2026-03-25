【しろたん】アニメ化記念！ 「ふわふわパペグルミ」が登場！
『しろたん』のアニメ化決定を記念して、「しろたんふわふわパペぐるみ」が3月25日（水）に発売される。こちらは、「AnimeJapan 2026」のテレビ朝日ブースにて展示される。またグリーティングイベントも開催される。
＞＞＞「しろたん ふわふわパペぐるみ」をチェック！（写真3点）
『しろたん』は、たてごとアザラシをモデルにしたキャラクター。しろたんのふんわりしたフォルムと優しい表情でみんなの心をふわっと包み込み、日本中を癒やし、なごませている。
そんな『しろたん』が、2026年秋にテレビ朝日にてアニメ化が決定。
アニメ放送を待ちきれない方へ向けた、自分だけの ”動くしろたん” を楽しめるパペット仕様のぬいぐるみ。
ひょこひょこと動かしてみたり、お話しさせてみたり。アニメの中で生き生きと動き回る『しろたん』を一足先に体感してみてほしい。
そして、2026年3月28日（土）・29日（日）に東京ビッグサイトで開催される国内最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』内の「テレビ朝日ブース」にて、本商品の展示および、『しろたん』グリーティングイベントを開催。
ブースでは、解禁されたばかりの最新PVやティザービジュアルの展示とともに、『しろたん』が皆様をお出迎えいたします。
＞＞＞「しろたん ふわふわパペぐるみ」をチェック！（写真3点）
『しろたん』は、たてごとアザラシをモデルにしたキャラクター。しろたんのふんわりしたフォルムと優しい表情でみんなの心をふわっと包み込み、日本中を癒やし、なごませている。
アニメ放送を待ちきれない方へ向けた、自分だけの ”動くしろたん” を楽しめるパペット仕様のぬいぐるみ。
ひょこひょこと動かしてみたり、お話しさせてみたり。アニメの中で生き生きと動き回る『しろたん』を一足先に体感してみてほしい。
そして、2026年3月28日（土）・29日（日）に東京ビッグサイトで開催される国内最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』内の「テレビ朝日ブース」にて、本商品の展示および、『しろたん』グリーティングイベントを開催。
ブースでは、解禁されたばかりの最新PVやティザービジュアルの展示とともに、『しろたん』が皆様をお出迎えいたします。
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