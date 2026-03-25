忙しい合間を縫って、ようやく漕ぎ着けた採用面接。しかしそこが、とんでもないハズレ企業だったら――。投稿を寄せた50代女性（大阪府／専門職／年収500万円）は、事前に履歴書を送っていた会社へ、わざわざ今の仕事を早退して面接に向かった。しかし女性を待っていたのは、あまりにも配慮に欠ける一言だった。面接に呼んでおいて「うちを受けられても困る！」面接の場で面接官から放たれたのは、「当社には不適切です」という直