どういうこと？ 「当社には不適切です」面接官に全否定された女性の怒り　「意味が分からない。馬鹿馬鹿しくなった」

忙しい合間を縫って、ようやく漕ぎ着けた採用面接。しかしそこが、とんでもないハズレ企業だったら――。投稿を寄せた50代女性（大阪府／専門職／年収500万円）は、事前に履歴書を送っていた会社へ、わざわざ今の仕事を早退して面接に向かった。

しかし女性を待っていたのは、あまりにも配慮に欠ける一言だった。

面接に呼んでおいて「うちを受けられても困る！」

面接の場で面接官から放たれたのは、「当社には不適切です」という直球すぎる拒絶だった。

「何が不適切なのか意味が分からなかった」と振り返るが、もっともだろう。理由を聞く気にもなれず、即行で帰宅したという。

事前に履歴書を送っているのだから、明らかなミスマッチがあるなら書類選考の時点で断るのが筋だ。「仕事を早退して行った時間や交通費を考えると馬鹿馬鹿しくなった」というのも、至極真っ当な怒りだ。

同じく投稿を寄せた40代男性（東京都／事務・管理／年収400万円）が、約10年前に横浜の企業で受けた面接も相当なものだった。

書類を通しておきながら、その面接官は開口一番、暴言を吐いた。

「応募してきたから面接してるけど、君みたいなキャリアの人にうちを受けられても困る！」

自分たちが呼んでおいて“受けられても困る”とは、もはや言いがかりでしかない。最初から呼ばなければいいだけの話であり、応募者を馬鹿にした発言をするのは筋違いだ。どちらもまともな会社ではないだろう。採用されなくて逆に良かったとも言えそうだ。

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