「日本に来たら絶対買うべき」お気に入りのグミを大絶賛日本のお菓子は絶大な人気を誇っているようだ。台湾プロ野球（CPBL）味全ドラゴンズのチアリーダー「Dragon Beauties」が23日までに、チアたちが熊本滞在中に日本のコンビニエンスストアを満喫する様子を公開した。林襄らがSNS上で日本のお菓子を次々とカゴに入れ、嬉しそうに絶賛する姿がファンの間で反響を呼んでいる。インスタグラムのフォロワー180万人を超える林襄