「日本に来たら絶対買うべき」お気に入りのグミを大絶賛

日本のお菓子は絶大な人気を誇っているようだ。台湾プロ野球（CPBL）味全ドラゴンズのチアリーダー「Dragon Beauties」が23日までに、チアたちが熊本滞在中に日本のコンビニエンスストアを満喫する様子を公開した。林襄らがSNS上で日本のお菓子を次々とカゴに入れ、嬉しそうに絶賛する姿がファンの間で反響を呼んでいる。

インスタグラムのフォロワー180万人を超える林襄は独立リーグ・火の国サラマンダーズの開幕戦にゲスト出演するため熊本を訪れており、Dragon Beautiesの公式アカウントがそのオフショット動画を公開した。映像では、日本のコンビニを訪れた林襄が楽しそうに商品を吟味し、お気に入りのお菓子を次々と紹介している。

ひときわ強い愛着を見せたのが、税込216円のカンロの「カンデミーナグミ」だ。商品を手に取ると「これすごく美味しい！ 日本に来たら絶対買うべき。炭酸みたいな刺激があって最高！」と大絶賛。来日時の“マストアイテム”として、カメラに向かって満面の笑みでアピールした。

さらに、明治のチョコレート菓子「ガルボ」も入っており、「前回食べた時にすごく美味しかったからリピート」とすっかりお気に入りの様子。また、ブルボンの「しゃりもにグミ」については、「群群（チュンニー）が勧めてくれたグミ。カリカリした食感があるみたい」と明かし、カゴに入れた。

球場での華やかなパフォーマンスとは一味違う、日本の街並みや日常風景に溶け込む等身大のオフショット。圧倒的な人気を誇る台湾美女が、日本の手軽で美味しい一品を心から楽しむ親日ぶりは、海を越えて多くのファンを釘付けにしている。（Full-Count編集部）