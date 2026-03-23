沖縄弁護士会は、3月16日に名護市辺野古沖で発生した船舶転覆事故に関連して、同会所属の弁護士について「事実と異なる情報や、誤解を招く内容」がSNS上で拡散されているとして、情報の真偽を慎重に確認するよう求める文書を公表した。この事故は、修学旅行中の同志社国際高校（京都府）の生徒らを乗せた小型船2隻が辺野古沖で転覆し、女子生徒と船長が死亡したもの。船は米軍基地建設に反対する「ヘリ基地反対協議会」が所有・運