ユートレジャーにて、『ウルトラマン』に登場したレッドキングと、『ウルトラセブン』に登場したエレキングの18金製フィギュアの予約受け付けが、 2026年3月19日（木）〜4月21日（火）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋、ツブラヤストア ONLINE にて行われる。世界各300体の数量限定だ。＞＞＞18金製レッドキングとエレキングをチェック！（写真21点）このたびの新作は「どく