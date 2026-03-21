【ウルトラマンシリーズ】レッドキングとエレキングが18金製フィギュアに！
ユートレジャーにて、『ウルトラマン』に登場したレッドキングと、『ウルトラセブン』に登場したエレキングの18金製フィギュアの予約受け付けが、 2026年3月19日（木）〜4月21日（火）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋、ツブラヤストア ONLINE にて行われる。世界各300体の数量限定だ。
＞＞＞18金製レッドキングとエレキングをチェック！（写真21点）
このたびの新作は「どくろ怪獣 レッドキング」と「宇宙怪獣 エレキング」を熟練のジュエリー職人が資料をもとに、微調整を重ねて立体化した18金製のミニフィギュア。
『ウルトラマン』第8話「怪獣無法地帯」に登場した、「どくろ怪獣 レッドキング」は、最後にウルトラマンの背負い投げで地面に叩きつけられ、倒されたシーンが印象に残っているファンも多いのでは！？
『ウルトラセブン』第3話「湖のひみつ」に登場した、「宇宙怪獣 エレキング」は、ウルトラセブンを苦しめた怪獣の1体でもあり、その抽象的で独特なフォルムが今も多くのファンを魅了している。ちなみにピット星人は付属しません。
約1cmというサイズながら、レッドキングとエレキングの特徴的な体表デザインや模様を緻密に再現。素材には、耐久性と上質な輝きを両立した18金を使用している。
専用の木製コレクションケースと、シリアルナンバーが入った特製シールが付属。超ミニサイズのため、コレクションスペースを気にせず集められる。
世界限定300体のミニフィギュアを、思い出とともにコレクションに。
（C）TSUBURAYA PROD.
＞＞＞18金製レッドキングとエレキングをチェック！（写真21点）
このたびの新作は「どくろ怪獣 レッドキング」と「宇宙怪獣 エレキング」を熟練のジュエリー職人が資料をもとに、微調整を重ねて立体化した18金製のミニフィギュア。
『ウルトラセブン』第3話「湖のひみつ」に登場した、「宇宙怪獣 エレキング」は、ウルトラセブンを苦しめた怪獣の1体でもあり、その抽象的で独特なフォルムが今も多くのファンを魅了している。ちなみにピット星人は付属しません。
約1cmというサイズながら、レッドキングとエレキングの特徴的な体表デザインや模様を緻密に再現。素材には、耐久性と上質な輝きを両立した18金を使用している。
専用の木製コレクションケースと、シリアルナンバーが入った特製シールが付属。超ミニサイズのため、コレクションスペースを気にせず集められる。
世界限定300体のミニフィギュアを、思い出とともにコレクションに。
（C）TSUBURAYA PROD.
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