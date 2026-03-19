日本気象協会は今日19日、最新の花粉飛散予測を発表しました。スギ花粉は東京から福岡では間もなくピークを終える見込みです。一方、ヒノキ花粉が増えていて、3月下旬〜4月上旬には広い範囲で飛散のピークを迎えそうです。引き続き、マスクやメガネなどで対策が必要です。スギ花粉の飛散はまもなく終息へヒノキ花粉が増加中スギ花粉の飛散は、福岡、広島、大阪では、3月半ばまでにピークを過ぎ、飛散は減少してきています。高松