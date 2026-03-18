「お〜いお茶」を絶賛する動画を世界同時配信…日本のアニメ好きも判明きっかけはWBC記者会見での一言だった。株式会社伊藤園は18日、2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表であるフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）とコラボレーションすることを発表した。「お〜いお茶」1年分を提供する予定だという。事の発端は、WBCの記者会見に登場したタティスJr.が、壇上に設置されていた「お