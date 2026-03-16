【ロンドン＝工藤武人】ロイター通信は、世界各地にメッセージ性の強い作品を残している正体不明の芸術家バンクシーについて、独自調査の結果、５０歳代前半の英南西部ブリストル出身の男性ロビン・ガニンガム氏と特定したと報じた。１３日配信の調査報道によると、ロイターは、バンクシーが２０００年９月に米ニューヨークで看板広告に絵を描いて現行犯逮捕されていたことを突き止め、ガニンガム氏が犯行を自供する内容の捜査