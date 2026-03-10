とんかつ専門店「かつや」は3月13日から、期間限定で「ウルトラエッグカツ丼」と「ウルトラエッグカツ定食」を販売する。「ウルトラエッグカツ」は、ロースカツと目玉焼き、さらにチャーシュー、ベーコン、ボロニアソーセージを盛り合わせたボリューム感のあるメニュー。味付けは甘辛の醤油ダレにブラックペッパーを効かせ、シンプルながら食べ応えのある味わいに仕上げた。目玉焼きをくずしながら、肉と一緒に楽しめる。「ウルト