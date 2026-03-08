価格設定バグってない？「50円ソフト」に「100円ドッグ」...安すぎて震える″IKEA神グルメ ″3選

北欧クオリティの家具や雑貨などが揃うイケア。どの商品も品質が良くお値打ちですが、併設の「スウェーデンビストロ」のグルメもとってもリーズナブルでおいしいんです。

今回は、定番ホットドッグやソフトクリーム、体が温まるクラムチャウダーなど、買い物ついでに立ち寄りたくなるコスパ抜群の3品を紹介します。手頃価格なのに満足感のあるメニューは必見です。

●ホットドッグ（100円）

イケアのビストロの定番といえばホットドッグ。ふんわりしたバンズにソーセージを挟んだシンプルな一品で、ケチャップやマスタード、フライドオニオンなどを好みでトッピングできるのも魅力です。

「このご時世100円は完全にバグ」「ケチャップとマスタードたっぷりかけるのが好き」とSNSにコメントが。買い物後にサッと食べられる手軽さとリーズナブルな価格で、多くの人に親しまれている人気メニューです。

●プラントベースソフトクリーム（50円）

プラントベースとは思えないほど濃厚でクリーミーな味わいのソフトクリームは、イケアのビストロの名物スイーツ。さっぱりとした後味で、食後のデザートや買い物途中の休憩にもぴったりです。

SNSには「牛乳使ってないのにミルクのコクが濃厚でしかも50円はヤバい」「イケア行くと冬でもソフトクリームを買ってしまう」といったコメントが。季節のフレーバーが登場することもあり、訪れるたびについ注文したくなる定番の一品です。

●クラムチャウダー（350円）

魚介の旨みが溶け込んだクラムチャウダーは、寒い時期に特に人気のメニュー。クリーミーでコクのある本格的な味わいながら、手に取りやすい価格で楽しめます。

SNSには「いや！感動レベルでめっちゃうんまいんだけど！」「ホットドッグとあわせてワンコイン以下とか最強」「IKEAにしては高いと思ったけど、アサリたっぷり具沢山だし､量もしっかり入れてくれるからすごい満足感」といったコメントが上がっていますよ。

イケアのビストロは、手頃な価格で楽しめる軽食やスイーツが充実しているのが魅力。つい毎回食べたくなってしまいます。イケアに行くなら気軽に楽しめるリーズナブルなグルメもチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部