仮面ライダー生誕55周年となる2026年の4月29日（水・祝）に全国公開となる『アギトー超能力戦争ー』の本予告映像とホンポスターが公開された。また、主題歌ORANGE RANGEによる書き下ろし楽曲『ドラマティック平凡』に決定した。＞＞＞仮面ライダーG7の劇中写真をチェック！（写真3点）半凍死、半焼死という理解を超えた ”不可能犯罪” を前に、かつて氷川誠（要潤）の上司であった＜Gユニット＞の管理官・小沢澄子（藤田瞳子）