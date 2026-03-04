水回りレスキューサービス大手のクラシアンを騙る悪質な水道修理業者の存在がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】クラシアンを騙る業者の見積明細書「←ボッタクリ業者『109,670円』 →クラシアン『9,020円』クラシアンに電話したつもりが違う業者にかけてしまい『タンクの中身全部取り替え』と言われた。クラシアンは軽い調整で3分で完了。 HPページタイトルを『クラシアン』にしてる詐欺業者がいるので皆さんもお気をつけて