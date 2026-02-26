南海キャンディーズ・山里亮太（48歳）が、2月25日に放送されたラジオ番組「山里亮太の不毛な議論」（TBSラジオ）に出演。黒田みゆアナの熱愛報道について「明後日、金曜日。（おぎやはぎ）小木（博明）さんがいるんです。これはね、良くないことになるなあ」と、小木が切り込んでいくことを危惧していると語った。番組冒頭で、山里が「『DayDay.』について、心配事ができました」と切り出し、「心配事がね、増えましてね。いやあ