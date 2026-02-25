20年前、ブガッティ・ヴェイロンの登場は自動車界を震撼させた。最初に乗ったジャーナリストの一人が本誌のライターだった。そんな彼が、この伝説的な一台を改めて語る。【画像】20年前に異次元のスペックを備え登場したブガッティ・ヴェイロン。エンジンはW16を搭載（写真5点）コンディションは完璧だった。路面はドライで日差しの温もりを感じる午後、交通量が少ない時間帯のアウトバーンまであとの数メートルという場所にいた。