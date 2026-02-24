第６回ＷＢＣの日本代表として出場するドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日に羽田空港に到着し、早くもお祭り騒ぎとなっている。侍ジャパンの宮崎合宿はこの日で打ち上げられ、２７、２８日には中日との壮行試合（バンテリン）が予定されている。大谷は名古屋で２６日からチームに合流する見込みで、３月６日の初戦（台湾戦、東京ドーム）に向けて役者たちがそろっていく見通しだ。大谷の帰国が伝えられると、ＳＮＳ上