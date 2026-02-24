サンリオのキャラクターたちがデザインされた「サンリオキャラクターズゆらゆらおきあがりこぼし」が、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて２月27日（金）より順次展開される。サンリオのキャラクターたちのかわいい限定プライズが登場。ゆらゆら揺れる姿に癒される「ハローキティ」、「マイメロディ」、「クロミ」、「シナモロール」、「