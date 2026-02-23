大ヒット上映中＆Netflixにて世界独占配信中のオリジナルアニメーション『超かぐや姫！』。2月22日（日）に開催された劇場公開記念舞台挨拶のレポートが到着した。＞＞＞舞台挨拶の様子をチェック！（写真11点）待望の劇場公開から2日経った2月22日（日）、都内映画館で劇場公開記念舞台挨拶が実施され、声優を務めた夏吉ゆうこ、永瀬アンナ、早見沙織、入野自由、そして山下清悟監督が登壇。劇場での公開をファンの方々と祝った。