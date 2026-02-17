「ちびまる子ちゃん」の世界観を満載した、駿河湾フェリーが登場した。さくらももこ原作の『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品。1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2021年に原作35周年を迎えた。原作コミックスは全18巻が発売