ビューラーがパドレスとマイナー契約元ドジャースのウォーカー・ビューラー投手がパドレスとマイナー契約を結んだと16日（日本時間17日）、地元紙「サンディエゴ・ユニオントリビューン」のパドレス番ケビン・エイシー記者が報じた。ビューラーはドジャース2年目の2019年に14勝、2021年に16勝をマーク。トミー・ジョン手術を経て復帰した2024年は16試合に登板して1勝6敗、防御率5.38だったが、ポストシーズンでは4試合に登板し