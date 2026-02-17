¥É·³¸µ¥¨¡¼¥¹¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹Æþ¤ê¡¡À¤³¦°ìÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤«¤é2Ç¯¡Ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤«¤éºÆµ¯¡¢ÊÆÊóÆ»
¡¡¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ó¥å¡¼¥é¡¼Åê¼ê¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ó¡×¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹ÈÖ¥±¥Ó¥ó¡¦¥¨¥¤¥·¡¼µ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2Ç¯ÌÜ¤Î2019Ç¯¤Ë14¾¡¡¢2021Ç¯¤Ë16¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤·¤¿2024Ç¯¤Ï16»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.38¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç¤Ï9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯Êð2105Ëü¥É¥ë¡ÊÌó31²¯±ß¡Ë¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤Ï23»î¹ç¤Ç7¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.45¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡¢8·î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ·Ñ¤®¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥ª¥Õ¤ËºÆ¤ÓFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë