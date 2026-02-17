「エリエール」を展開する大王製紙は、個性溢れる世界観で人気の画家・ヒグチユウコさんとのコラボレーション第3弾として、生理用ナプキン「エリス ルナフィット ヒグチユウコ コラボデザイン」通常パック（6商品）を2月2日、大容量パック（4商品）を3月21日から数量限定で全国発売します。■人気のネコのデザイン6種類が復刻「だれかではなく、あなたのそばに。」をブランドメッセージに掲げる「エリス」は、多様性を尊重し、ひと