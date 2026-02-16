高松市 新しい公式ロゴマーク案(提供 高松市) 戦略的なシティプロモーションを推進するため、高松市は2025年2月から「TKMT」のロゴを使ってPRしています。 高松市牟礼町出身の作曲家、山田智和さんが「TKMT」の曲を作り、高松市に提供しました。高松市は平日の正午から「TKMT」、午後5時15分から「夕暮れの TKMT」を約40秒間放送します。 山田さんは2008年、声優の小野大輔さんの1stシングル「雨音」の作曲