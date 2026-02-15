四川航空は、日本路線の減便運航を夏スケジュール期間中も継続する。当初は東京/成田・大阪/関西〜成都/天府線をいずれも1日1往復運航しているものの、東京/成田〜成都/天府線の火・水・金・土・日曜の週5往復の運航のみとする。機材はエアバスA320型機を使用する。理由は会社の計画変更としている。予約客に対しては、変更や払い戻しを案内する。■ダイヤ3U3962東京/成田（16；40）〜成都/天府（21：00）／火・水・金・土・日3U