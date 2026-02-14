ミラノ・コルティナ五輪は１４日、大会日程を折り返した。日本選手団は１３日までに金３、銀３、銅８と計１４個のメダルを獲得し、冬季五輪で過去最多だった前回北京五輪の１８個を超える勢いだ。メダルラッシュは開会式翌日の７日に始まった。スキージャンプ女子個人ノーマルヒルで丸山希（２７）（北野建設）が日本勢１号の銅に輝くと、直後にスノーボード男子ビッグエアで木村葵来（きら）（２１）（ムラサキスポーツ）が金